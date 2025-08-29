Lajeado reage com trabalho

Por Gláucia Schumacher, prefeita de Lajeado

Desde as enchentes de 2023 e 2024, o Vale do Taquari tem enfrentado o maior desafio de sua história. A superação dessa tragédia é gradual e exige mobilização coletiva, união e um trabalho incessante para restaurar a economia e também o tecido social da região. Em Lajeado, coração econômico do Vale, o crescimento do emprego formal tornou-se símbolo dessa recuperação.

Dados recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) destacam uma retomada sólida e contínua. Lajeado gerou 1.326 vagas formais no primeiro semestre, com resultados positivos em sequência. Desde janeiro de 2024, apesar das adversidades, foram criadas 1.635 novas vagas de trabalho, 40% do total registrado na região. Emprego significa dignidade, esperança e estabilidade para as famílias. Em janeiro de 2024, a cidade contava com 39.039 empregos formais registrados. Hoje, já alcançamos 40.674, crescimento de 4,2% no período e 3,3% superior ao final do ano passado, quando houve uma queda.

O horizonte que projetamos é de confiança, alicerçado no espírito empreendedor e na resiliência comprovada da nossa comunidade

Esses resultados refletem a confiança de empresários, a dedicação de nossos trabalhadores e a cooperação eficiente entre o poder público e o setor privado. Também revelam o potencial da nossa economia, que segue em expansão, mesmo diante dos desafios que persistem. Entre eles, está a necessidade de ampliar a qualificação, atração e retenção de profissionais, tema que vem recebendo a nossa atenção e que precisa de atuação de todas as esferas de governo.

Uma recuperação plena passa também por recuperar a habitação de quem perdeu tudo, além de resolver gargalos na infraestrutura regional. Por isso, recentemente levamos ao governo do Estado projetos fundamentais para garantir desenvolvimento sustentável e seguro, como a ponte que liga o município a Arroio do Meio, uma nova travessia sobre o Rio Taquari, entre outras iniciativas.

