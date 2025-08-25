Investimentos históricos em estradas potencializam a reconstrução do RS

Juvir Costella, secretário de Logística e Transportes do RS

Nos últimos dias, o governo do Estado concluiu dois novos acessos asfálticos em Alegria e Ametista do Sul e iniciou as obras em outros três municípios: Quevedos, São José das Missões e Sede Nova.

Aguardadas há décadas pela população gaúcha, as entregas ilustram o compromisso efetivo e a agilidade da atual gestão para destravar demandas históricas. Desde 2019, quando o Estado ainda tinha 62 municípios sem acessos asfálticos, já foram disponibilizados mais de R$ 755 milhões para obras em acessos municipais – o que representa o maior investimento da história do Rio Grande do Sul com recursos próprios para essa finalidade.

Do total dos acessos, já entregamos 26. Atualmente outros 20 estão em obras, e em 16 as intervenções começarão em breve. Estradas em boas condições transportam sonhos, fortalecem a economia, geram empregos e novas oportunidades para a população. Por isso, somente em 2024, investimos mais de R$ 1,7 bilhão do tesouro do Estado em rodovias, sendo o volume 11 vezes maior do que os R$ 150 milhões que o Daer investia anualmente.

Entendemos que ações estratégicas são medidas primordiais para viabilizar o nosso desenvolvimento. Por essa razão, o Plano Rio Grande, liderado pelo governador Eduardo Leite, é um programa de Estado criado para reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

Com ele, já chegamos à impressionante soma de R$ 3,4 bilhões em investimentos destinados à recuperação de estradas, pontes e hidrovias, sendo o volume dos recursos aplicados um marco histórico para a qualificação do setor.

Por todo esse conjunto de ações práticas, já avançamos consideravelmente não apenas para alavancar a reconstrução do Estado, mas principalmente para melhorar a vida das pessoas.