Impasse com os EUA custará caro

Por Haroldo Ferreira, presidente-executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados)

O impasse entre os governos brasileiro e norte-americano custará caro para o Brasil. A sobretaxa de 50% para produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos, como já alertamos, deve impactar de forma importante a indústria calçadista exportadora, que tem naquele país o seu principal destino internacional.

Esses reveses se dão, principalmente, nas indústrias localizadas no RS e em SP

Um levantamento realizado pela Abicalçados apontou que 77% das empresas exportadoras brasileiras já relataram impactos em decorrência da tarifa adicional. São impactos que vão desde o atraso e a paralisação de negócios, passando por quedas no faturamento e cancelamento de pedidos. Esses reveses se dão, principalmente, nas indústrias localizadas no Rio Grande do Sul e em São Paulo, dois dos maiores exportadores de calçados para os Estados Unidos. Enquanto no Brasil a projeção de queda nas exportações, para os próximos 12 meses, é de 9,4%, nos embarques gaúchos e paulistas essas quedas devem ficar em 16,4% e 14,5%, respectivamente.

A queda nas exportações, por óbvio, terá impacto nos empregados do setor. A pesquisa revela que, no Brasil, as perdas diretas devem ficar em torno de 8 mil postos. No Rio Grande do Sul, a perda estimada é de quase 4 mil, e em São Paulo é de 1,3 mil empregos.

O alto impacto na atividade exige medidas imediatas por parte do poder público. Nesse sentido, a Abicalçados vem trabalhando de forma enérgica junto aos governos estaduais e federal. Recentemente, fomos recebidos pelo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Na conversa, detalhamos o impacto e também solicitamos formalmente medidas de caráter emergencial para a preservação dos empregos e das empresas calçadistas nacionais.