Há receita para gestão de crise?

Por Soraia Hanna, jornalista e sócia-diretora executiva da Critério

Ao longo da minha trajetória, aprendi a lidar com dores. Não as do corpo, mas aquelas que abrem um buraco no peito ao atingir nossa imagem e tudo que protegemos como valor de vida. Não atuo como médica ou psicóloga, profissões que muito admiro. Atuo como jornalista e especialista em gestão de crises. E, nesse campo, "cuidado" também é palavra-chave.

Até há pouco tempo, seguíamos protocolos claros: a criação de um comitê de crise, a definição de uma estratégia apoiada na verdade, com informações sólidas sobre o fato e o contexto. A partir daí, vinha a execução de uma narrativa segura e coerente.

Essa “receita de bolo”, que por anos sustentou os melhores manuais, hoje enfrenta dilemas. A “aldeia global”, conceito de Marshall McLuhan, se materializou muito além de uma simples ideia de globalização cultural. Na aldeia das redes sociais — que também reúnem conteúdos relevantes e partilhas generosas de conhecimento —, a fofoca virou uma instituição, o compromisso é relativo e interpretações são guiadas mais por sentimentos do que por questões objetivas.

A receita, portanto, precisa considerar o cenário, que absorve a temperatura, a umidade e até o humor dos envolvidos, mais ácido ou doce, conforme o tempero. O bom senso, cada vez mais etéreo, dilui-se na perda de empatia, na falta de solidariedade e na aversão ao perdão. No mundo perfeito, ninguém erra, e a chance valiosa de aprimorar-se é frequentemente interpretada como fruto de segundas intenções. Quem se defende não pode esperar unanimidade. A missão é resistir: suportar ataques, dúvidas e a avalanche de oportunistas.

Tratar essas dores exige muito. Mas alguns princípios permanecem imutáveis: fazer o que é certo, agir com transparência e retidão, não deixar de se comunicar com quem sempre esteve ao seu lado — colaboradores, clientes e fornecedores —, confiar na orientação de especialistas e seguir, de cabeça erguida, trabalhando.

Há crises furtivas e outras que duram muito tempo. Algumas transformam o amargor do limão em um festivo mojito; outras deixam cicatrizes permanentes. O que nunca se pode esquecer é que, à frente ou por trás de cada crise, existem pessoas, há humanidade, com falhas e acertos.

Cada decisão diante de um dilema repercute e impacta. Daí a enorme responsabilidade no apuro e no tratamento das informações — pelas fontes, pela imprensa ou por quem compartilha. É preciso cuidado redobrado no uso de imagens, seriedade no enfoque e atenção ao papel de utilidade pública da comunicação, entendendo a relevância para a coletividade.

Naturalmente, a sociedade deve estar vigilante a más condutas morais ou nocivas à saúde e à ordem social. A denúncia, a fiscalização, o cumprimento das regras precisam e devem ser observadas. Mas, muitas vezes, a linha entre o equilíbrio e a espetacularização é tênue — correndo-se o risco de, ao tentar corrigir um problema específico, gerar danos irreparáveis.

Se eu pudesse compartilhar uma receita, diria: invista em reputação. Comece agora seu plano preventivo de blindagem. Crie conexões verdadeiras com seus públicos. Em algum momento, esses embaixadores serão o seu escudo e a sua força na retomada.