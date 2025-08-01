CHARGENotíciaNotíciaA notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.Gilmar Fraga: mês do cachorro louco...01/08/2025 - 05h00minAtualizada em 01/08/2025 - 05h00minCompartilharCompartilharGilmar FragaEnviar emailGilmar Fraga / Agencia RBSTarifa de 50% dos EUA irá afetar 35,9% das exportações brasileiras ao país, diz governoVeja outras charges do Gilmar FragaGZH faz parte do The Trust ProjectSaiba MaisMais sobre:charge do gilmar fragacharge