CHARGENotíciaNotíciaA notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.Gilmar Fraga: adultização...12/08/2025 - 05h00minAtualizada em 12/08/2025 - 05h00minCompartilharCompartilharGilmar FragaEnviar emailGilmar Fraga / Agencia RBSQuem é Felca? Vídeo de influenciador sobre "adultização das crianças" viralizou nas redes sociaisVeja outras charges do Gilmar FragaGZH faz parte do The Trust ProjectSaiba MaisMais sobre:charge do gilmar fragacharge