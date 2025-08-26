Gestão para o futuro

Por Bruno Vanuzzi, diretor-presidente do Departamento Municipal de Água e Esgotos

Os extremos climáticos em Porto Alegre — como as cheias do Guaíba em setembro e novembro de 2023, maio de 2024 e junho de 2025 — testaram a capacidade de adaptação dos gestores públicos. Agilidade, planejamento e união mostraram-se fundamentais para enfrentar cenários cada vez mais desafiadores.

No Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), o enfrentamento dessa nova realidade começou com o aprimoramento de processos operacionais. Protocolos de emergência foram definidos com base no monitoramento constante e na rápida atuação em áreas críticas, atendendo às demandas imediatas da cidade.

No longo prazo, serão necessárias soluções estruturais e, muitas vezes, inovadoras, para tornar Porto Alegre verdadeiramente resiliente

No médio prazo, estão previstos a modernização de sistemas, a elevação de estruturas — como casas de bombas — e o aumento da capacidade de resposta em situações de crise. No longo prazo, serão necessárias soluções estruturais e, muitas vezes, inovadoras, para tornar Porto Alegre verdadeiramente resiliente.

Essas ações demandam investimentos significativos, superando os maiores projetos já executados no Rio Grande do Sul, tanto em magnitude quanto em nível de proteção. Por isso, é essencial a articulação entre os órgãos executores — como o Dmae — e iniciativas como o Fundo de Apoio à Infraestrutura para Eventos Climáticos Extremos (Firece) e o Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).

Mas, mesmo com acesso a esses recursos, é vital fortalecer os processos internos e buscar o equilíbrio financeiro. A redução da inadimplência será determinante para ampliar a capacidade de investimento do Dmae e acelerar respostas na drenagem urbana, no abastecimento de água e no esgotamento sanitário.