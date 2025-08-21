Por Fernando Goldsztein, fundador da The Medulloblastoma Initiative, conselheiro da Children’s National Foundation, MBA – MIT, Sloan School of Management

Li o livro Paulo Sant’Ana — O gênio indomável numa “sentada”, como se diz. Ele resgata, de forma agradável e detalhada, a história de um dos principais ícones da comunicação do Estado.

O livro é um baú de memórias do futebol, do jornalismo e da cidade de Porto Alegre. É impossível não se identificar e se deliciar com as histórias de Sant’Ana, que nasciam de suas colunas, de suas aparições no Jornal do Almoço e de suas polêmicas participações no Sala de Redação. Sua irreverência e seu egocentrismo o tornavam um personagem mais do que peculiar.

O livro navega pela vida de Sant’Ana — por sua personalidade, suas polêmicas, seu brilhantismo e, sobretudo, por suas amizades

Tive a oportunidade de conviver com ele. Nos anos 1990, procurou-me para comprar um imóvel. Queria uma cobertura que tínhamos em frente ao Iguatemi. Fechado o negócio, ficamos amigos. Gostava de aparecer para acompanhar o andamento da obra. Suas visitas nunca duravam menos de duas horas — e uns 10 cigarros. Era proibido fumar no escritório, mas essa regra não valia para Paulo Sant’Ana.

Sant’Ana sempre dominava a conversa: fazia as perguntas para, logo depois, respondê-las. Introduzia pautas e, no meio da conversa, já tratava de trocar de assunto a seu bel-prazer. Apesar de ser um homem da comunicação, não era fácil comunicar-se com ele.

O livro traz histórias folclóricas, como a ocasião em que Sant’Ana entrou fumando na sala de um recém-empossado diretor da RBS. Contrariado, o executivo disse que ali ele não poderia fumar. Sant’Ana invocou então a licença que recebera do presidente da RBS, Nelson Sirotsky, de que poderia fumar em qualquer ambiente da empresa, inclusive na sala do próprio Nelson. O diretor retrucou que ali havia uma exceção, porque aquela sala era dele. Ao que Sant’Ana encerrou a discussão com um argumento definitivo: “Na RBS, todas as salas são do Nelson”.