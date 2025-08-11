Frustração também educa e prepara para a vida

Por Irmã Celassi Dalpiaz, diretora do Colégio Santa Inês

Ao aprofundar temáticas cruciais na educação, percebo que, para os adultos, ver um filho sofrer desperta de forma instintiva o desejo de proteção e, por isso, para muitos, a frustração ainda é associada a algo negativo, que deve ser evitado a qualquer custo.

É necessário que entendamos os limites não como punição, mas como proteção

Culturalmente, crescemos com a ideia de que "bons pais" evitam a dor dos filhos, quando na verdade os preparam para lidar com ela. Além disso, não aprendemos a lidar com as próprias frustrações e conviver com os desafios que nos confrontam. Logo, frustrar as crianças ativa em nós feridas não resolvidas. É como um espelho: se eu não sei lidar com a minha dor, como vou sustentar a delas?

É importante sabermos lidar com as possibilidades nos atos de educar, compreendendo que educação não é agradar o tempo todo. É necessário que entendamos os limites não como punição, mas como proteção, orientação e segurança emocional. Sendo assim, ensinamos às crianças que o mundo tem regras, as relações têm trocas e nem tudo pode ser dos seus jeitos e nos seus tempos.

Conviver com isso traz possibilidades e espaços para autonomia e responsabilidade. Porém, exige coerência, paciência e presença. Precisamos estar dispostos ao diálogo e ao ajuste, mas também manter autoridade com firmeza e carinho, com limites consistentes.

Quando abandonarmos a ilusão de que a felicidade é a ausência de desconforto, entenderemos que o crescimento emocional não ocorre no conforto absoluto, mas na tensão saudável entre o que desejamos e o que precisamos enfrentar. Isso vale para adultos e para crianças.