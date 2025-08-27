Feminicídio: a atuação do Judiciário gaúcho

Por Madgéli Frantz Machado, juíza do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Porto Alegre, e Luciano André Losekann, desembargador da 1ª Câmara Especial Criminal do TJRS

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025 trouxe um dado alarmante: o Brasil registrou, em 2024, o maior número de feminicídios desde a criação da tipificação penal, em 2015. Foram 1.492 mulheres assassinadas pelo simples fato de serem mulheres, aumento de 0,7% em relação a 2023. Enquanto os índices gerais de mortes violentas intencionais caíram 5,4%, os homicídios de mulheres seguem em trajetória ascendente.

O perfil das vítimas revela desigualdades estruturais: 63,6% eram negras; 70,5% tinham entre 18 e 44 anos; 64,3% foram mortas dentro de casa; e quase 80% dos crimes foram cometidos por companheiros ou ex-companheiros. No RS, foram 72 feminicídios em 2024, oito menos do que no ano anterior. Ainda assim, preocupa o fato de que 27% das vítimas tinham medidas protetivas ativas e o Estado lidera o ranking de descumprimentos dessas medidas.

Em 2024, o Judiciário gaúcho deferiu 51.312 medidas protetivas, com agilidade reconhecida na análise dos pedidos, fruto da articulação com a Segurança Pública, o que representa um salto qualitativo na proteção das mulheres com medidas deferidas.

O Estado conta com 14 Juizados Especializados e previsão de um terceiro na Capital. A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJRS (Cevid) articula ações em todo o Estado: capacitações, campanhas de prevenção, grupos reflexivos para agressores e redes de acolhimento. Estudamos a criação de uma Câmara Criminal Especializada para garantir decisões mais uniformes e céleres.

O desafio persiste: em 2024, no RS, 87,5% das vítimas de feminicídio não tinham medida protetiva ativa e 62,5% não haviam registrado violência. A maioria nem sequer acessou os mecanismos formais de denúncia. É preciso avançar na escuta qualificada, no fortalecimento da rede de apoio e na ampliação do acesso à Justiça.