Felca denuncia pedófilos nas redes sociais, Fachin será o próximo presidente do STF, Melo critica empresas que não retiram fios de postes na Capital

Quem tem que ter medo são eles, não quem está denunciando.
FELCA
O youtuber Felipe Bressanim Pereira, que em vídeo abordou a ação de pedófilos e a exposição de crianças e adolescentes em redes sociais, na gravação do programa Altas Horas, que vai ao ar neste sábado.
A gente fica muito feliz de ver que todo mundo aposta em Gramado como plataforma de lançamento dos seus filmes.
CAIO BLAT
Ator e um dos curadores do Festival de Cinema de Gramado, sobre o grande número de inscrições de filmes neste ano.
Nós continuaremos buscando fortalecer a colegialidade e a pluralidade, sempre abertos ao diálogo.
EDSON FACHIN
Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), eleito na quarta-feira para ser o próximo presidente da Corte.
Quando o diretor se empenha, quando o professor dedica horas ao ensino, e o estudante se compromete, o resultado vem.
RAQUEL TEIXEIRA
Secretária de Educação do RS, sobre o programa de incentivos financeiros para elevar a aprendizagem.
Quando ela decidiu sair deste relacionamento abusivo, ela voltou a viver.
PAULO RICARDO PORTILLA
Primo de Sheila Lopes da Silva e sobrinho de Rogério Santos da Silva. Pai e filha foram mortos pelo ex-companheiro dela.
Noventa por cento dos fios na cidade são delas e quero dizer que essas empresas não merecem meu respeito.
SEBASTIÃO MELO
Prefeito de Porto Alegre, sobre empresas de telefonia e internet que abandonam a fiação nos postes da cidade.
O Brasil tem sido um péssimo parceiro comercial em termos de tarifas.
DONALD TRUMP
Presidente dos Estados Unidos, que voltou a atacar o país, apesar do grande superávit comercial norte-americano.