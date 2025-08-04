Fecomércio-RS: pronta para os próximos 80 anos

Por Luiz Carlos Bohn, presidente do Sistema Fecomércio-RS Sesc/Senac e Ifep-RS

A Fecomércio-RS, entidade que representa mais de 540 mil estabelecimentos (74,8% das empresas gaúchas), completa 80 anos em agosto. Responsável por mais de 1,7 milhão de empregos formais no Estado, a federação sabe que o setor terciário é fundamental para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, já que compõe 50,6% do PIB estadual. Presente em todo o território gaúcho, representa os segmentos do comércio de bens, serviços e turismo e tem, atualmente, 107 sindicatos empresariais entre filiados e associados.

Atuando em várias frentes, se tornou uma das mais fortes entidades representativas e chega até aqui cada dia mais moderna, inovadora, sustentável e tecnológica

Os números são impactantes. Mostram que o trabalho desenvolvido nesse tempo tem grande relevância. Atuando em várias frentes, se tornou uma das mais fortes entidades representativas e chega até aqui cada dia mais moderna, inovadora, sustentável e tecnológica. A educação é um dos eixos principais, e o Sistema Fecomércio-RS Sesc/Senac e o Instituto de Pesquisa Fecomércio-RS (Ifep-RS) investem na expansão da rede de instrução que vai da Educação Infantil à pós-graduação e aos cursos profissionalizantes.

Uma das principais batalhas que a federação trava está no campo político, com a defesa de uma gestão pública eficiente e eficaz e a luta constante contra o aumento da carga tributária. Destaque para a plataforma digital colaborativa, a Representa +, que possibilita a participação dos empresários na discussão de leis que impactam o setor.

O foco na inovação também posiciona a Fecomércio-RS como entidade que apresenta as melhores soluções tecnológicas para o setor. O Lab Fecomércio, hub de inovação, nasceu para difundir a cultura empreendedora e fomentar a transformação digital. Vive para ouvir empresários, entender suas dores e conectá-los a startups e soluções que realmente geram resultado.