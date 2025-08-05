Efeito Trump nas exportações de tabaco

Por Valmor Thesing, presidente do Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco (SindiTabaco)

O Brasil é o segundo maior produtor de tabaco no mundo e, há mais de três décadas, é o líder mundial de exportações do produto. Nos últimos meses, assim como outros setores exportadores, vivemos um momento de grande incerteza. A recente decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros atinge também o tabaco, produto que representou mais de 12% do total dos embarques gaúchos em 2024.

Para o Rio Grande do Sul, o tabaco tem sido um importante segmento em momentos difíceis. Mesmo durante a pandemia e diante de enchentes e estiagens sucessivas, nosso setor manteve seu histórico de embarques estáveis que trouxeram alívio para a balança comercial, assim como ocorreu também no primeiro semestre de 2025.

Ao longo dos últimos anos, temos exportado para mais de cem países, com destaque para a União Europeia e para o Extremo Oriente/Leste Europeu — que respondem juntos por 68% dos embarques. Os Estados Unidos têm sido o nosso terceiro maior cliente, respondendo por 9% dos negócios. Em 2024, as vendas para o mercado americano somaram quase 40 mil toneladas e mais de US$ 255 milhões, sendo que 97% partiram do Porto de Rio Grande.

Seguimos empenhados em fortalecer nossa indústria e garantir empregos

A formalização da medida traz um cenário desafiador para a competitividade do tabaco brasileiro e vai provocar uma queda expressiva nos pedidos daquele mercado. Enquanto não tivermos uma solução, temos a expectativa de que o volume seja redirecionado parcialmente para outros países, ajudando a mitigar os impactos da tarifa. Ainda assim, sabemos que expandir ou abrir novos mercados não é algo que se faz de uma semana para outra.