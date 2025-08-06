Educação que precisamos, agora!

Por Patrícia Alba, deputada estadual (MDB) e presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa

Se é consenso que a educação é prioritária para a formação do indivíduo e para os desenvolvimentos social e econômico do país, por que nos acostumamos a ver manchetes sobre índices insuficientes de aprendizagem, dificuldades na alfabetização de crianças e aumento nas taxas de evasão dos jovens da escola? Em um país com um sistema educacional estruturado tardiamente, sobre as marcas da seletividade e da exclusão, não podemos mais normalizar uma formação deficitária para quem mais precisa da escola pública.

A Assembleia Legislativa inicia nesta semana um ciclo de debates para mobilizar a sociedade

Convicta de que o futuro se faz na ação presente, a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa inicia nesta semana um ciclo de debates para mobilizar a sociedade em torno das discussões sobre a construção do novo Plano Nacional de Educação, em tramitação na Câmara dos Deputados, e dos planos estadual e municipais. São esses planos decenais a oportunidade de refletirmos coletivamente sobre como estamos e planejarmos o que precisa ser feito para avançar.

E o palco das discussões terá escolas públicas, onde a educação acontece, e o Parlamento, com espaços de diálogo com educadores, estudantes, comunidades e especialistas de renome. O primeiro encontro será nesta sexta-feira (8), no Plenarinho da Assembleia Legislativa. O tema também é representativo: o enfrentamento às violências e a valorização da escola como espaço de apropriação do conhecimento e convivência democrática.