Eduardo Bolsonaro e o tarifaço, sanções a Alexandre de Moraes, prisão de Carla Zambelli 

Eu trabalho para que eles não encontrem diálogo.
EDUARDO BOLSONARO
Deputado federal (PL-SP) que está morando nos EUA e admitiu que atuou para comitiva de senadores brasileiros não ter conversas com o governo dos EUA para aliviar o tarifaço contra o Brasil.
Para nós, o quadro é muito ruim.
CLAUDIO BIER
Presidente da Fiergs, em manifestação a respeito da sobretaxa de 50% dos EUA, que incidirá sobre 85% dos produtos exportados pelo Rio Grande do Sul.
Um país soberano como o Brasil saberá defender a sua democracia.
ALEXANDRE DE MORAES
Ministro do STF, em sua primeira fala pública após ter sido alvo de sanções do governo norte-americano.
Hoje em dia, o problema está dentro da nossa casa.
DAVI JACOBS
Delegado de Combate a Crimes Cibernéticos no RS da PF, sobre aumento de investigações acerca de abuso sexual de menores por meio de imagens.
Se eu tiver que cumprir qualquer pena, vai ser aqui na Itália, que é um país justo e ainda democrático.
CARLA ZAMBELLI
Deputada federal (PL-SP), condenada no Brasil, em vídeo antes de ser presa pela polícia italiana em Roma.
É caro, trabalhoso e demorado.
RENAN FILHO
Ministro dos Transportes, revelando ideia de acabar com a obrigatoriedade de autoescola para baratear a carteira de motorista.
Exigimos respeito, responsabilidade e a imediata correção dessa barbaridade.
SEBASTIÃO MELO
Prefeito de Porto Alegre, sobre a instalação de postes no meio de uma ciclovia pela CEEE Equatorial. A empresa removeu as estruturas.