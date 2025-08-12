Dragagem é uma boa solução para controle de cheias?

Por Joel Goldenfum, secretário-executivo do Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática do Plano Rio Grande

Nos últimos anos, eventos climáticos extremos têm se tornado mais frequentes e intensos no mundo, no Brasil e, em particular, no Rio Grande do Sul, com tempestades e chuvas volumosas. Como consequência, temos enfrentado mais inundações e alagamentos. Em resposta, a dragagem de rios, córregos, canais e lagos tem sido citada como solução para controlar cheias. Mas esta é uma verdade absoluta?

É fato que se trata de uma alternativa para mitigar riscos associados a cheias e inundações, mas seu potencial varia conforme porte e características do corpo hídrico. Em pequenos cursos d'água e canais urbanos, a dragagem pode ser uma solução para reduzir cheias e proteger áreas vulneráveis, desde que efetuada com as técnicas adequadas e conduzida por responsável técnico habilitado. Em canais de navegação, a dragagem é essencial para garantir a navegabilidade, mas não tem efeitos significativos no controle de inundações, uma vez que o material não é retirado, mas deslocado dentro do leito do rio.

Só deve ser efetuada após estudos detalhados, incluindo medições batimétricas

Para grandes rios e corpos hídricos, como o Taquari e o Guaíba, o desassoreamento pode, em determinados trechos, contribuir para garantir a navegabilidade e, em alguns casos específicos, ajudar a reduzir problemas pontuais. Porém, intervenções nesses sistemas podem gerar efeitos complexos, com alterações no regime de cheias a jusante, desestabilização de margens, impactos a ecossistemas, entre outros. A dragagem, portanto, só deve ser efetuada após estudos detalhados, incluindo medições batimétricas para conhecer as características do leito e modelagem hidrodinâmica para avaliação de impactos.