Do campo à lata: a força da cadeia cervejeira gaúcha

Por Cátilo Candido, presidente da Associação Brasileira da Lata de Alumínio (Abralatas)

Há mais de 300 frentes parlamentares em atividade no Congresso. Entre elas, uma chama atenção — e pode soar inusitada à primeira vista: a Frente Parlamentar Mista da Cadeia Produtiva da Cerveja, presidida pelo deputado gaúcho Covatti Filho (PP-RS). Sua existência, longe de ser curiosidade de boteco, evidencia o peso econômico e social do setor.

A cerveja move uma engrenagem que começa no campo, com cevada, lúpulo e outros insumos, passa por indústrias de malte, de latas e de logística, alcançando bares, mercados e turistas. No Brasil essa engrenagem só cresce: o recém-lançado Anuário da Cerveja 2025 registrou 1.949 cervejarias em operação em 2024 — avanço de 5,5% na comparação com 2023.

Com políticas públicas alinhadas e uma cadeia já eficiente, o Rio Grande do Sul tem tudo para ganhar cada vez mais destaque no setor cervejeiro

O Rio Grande do Sul ocupa posição de honra nesse mapa cervejeiro. São 349 fábricas, o que coloca o Estado como o segundo maior em número de cervejarias. E ele abriga ainda uma moderna fábrica de latas de alumínio, capaz de produzir cerca de 180 milhões de unidades por mês, reforçando o elo entre o alumínio e a bebida. Essa proximidade entre campo, envase e reciclagem encurta distâncias, aumenta a eficiência e reduz emissões, contribuindo para uma taxa nacional de reciclagem de latas acima de 95%.

A Frente Parlamentar surge justamente para fortalecer essa integração. Agricultura, indústria, comércio e serviços dialogam com governo e sociedade para destravar tributos, ampliar crédito, incentivar pesquisa e tornar a lata — embalagem 100% e infinitamente reciclável — ainda mais competitiva.