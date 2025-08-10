Cultura Cidadã: a inovação social necessária

Por Cleiton Chiarel, membro do Grupo Tático Operacional (GTO) do Pacto Alegre

Somos os ancestrais do futuro. Cada voluntário do Pacto Alegre ou do Poa Inquieta assim como todos que se somam às nossas ações nas comunidades têm isso em seu subconsciente: querer deixar o mundo melhor do que o encontrou. É algo que nosso mundo tem necessitado e se encontra em falta em muitos lugares: humanidade nas relações! Compromisso cidadão, de direitos e deveres com o próximo.

Escutar é mais do que ouvir – é reconhecer saberes, validar vivências e construir junto

Dentro do projeto Territórios Inovadores, buscamos gerar capital humano e as escutas são a porta de entrada de um novo mundo, de esperança e de sonhos, e a busca de dignidade e pertencimento real. Escutar é mais do que ouvir — é reconhecer saberes, validar vivências e construir junto. Cada vez que sentamos em roda, caminhamos pelo território ou acolhemos uma história, estamos não só colhendo informações, mas ativando vínculos e despertando potências que já existem ali. Foi assim que surgiram soluções eficazes: não impostas de fora, mas construídas com quem vive o cotidiano do lugar. A escuta ativa é uma tecnologia ancestral que pavimenta os caminhos da inovação social — e é por meio dela que seguimos projetando os territórios do futuro.

Para gerarmos cultura cidadã e urbanismo social, precisamos trazer esse equilíbrio para termos a possibilidade de dar um futuro melhor para as próximas gerações, tendo em mente quatro mantras: diversidade gera inovação; cultura cidadã gera reflexão; urbanismo social gera pertencimento; e educação gera oportunidades.