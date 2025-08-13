Corra, mas cuide do coração

Por Anderson Donelli da Silveira, médico cardiologista do Hospital Moinhos de Vento

A corrida de rua tem ganhado cada vez mais espaço no Brasil. Uma pesquisa realizada por uma marca esportiva nacional revelou que, neste ano, 13 milhões de pessoas já praticam a modalidade. Isso coloca o esporte como o quarto mais praticado em todo o país.

Dinâmica e com inúmeros benefícios para a saúde física e mental, a corrida tornou-se popular, entre outras razões, por ser acessível a uma parcela significativa da população. Em teoria, basta um bom calçado e uma planilha de treinos para invadir as ruas. Na prática, no entanto, há outros detalhes aos quais os praticantes ou aspirantes devem atentar — e que vão muito além do fôlego e da disposição.

Muitas doenças cardiovasculares são silenciosas e podem se manifestar de forma abrupta

Antes de calçar o tênis e sair correndo, é fundamental ter um olhar para a saúde, especialmente a do coração. Mesmo para quem se considera saudável é recomendado realizar uma avaliação médica prévia. Isso porque muitas doenças cardiovasculares são silenciosas e podem se manifestar de forma abrupta, até mesmo com morte súbita.

Estudos recentes revelam que a incidência de eventos fatais em atletas jovens varia de um a três casos para cada 100 mil praticantes a cada ano. Embora raras, essas ocorrências merecem atenção por serem irremediáveis. Uma das principais doenças que podem ser identificadas a partir de uma análise médica antecipada é a miocardiopatia hipertrófica, condição herdada geneticamente que provoca o espessamento anormal do músculo cardíaco. O resultado é um risco aumentado de arritmias cardíacas fatais.