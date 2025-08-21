Colonialismo tech

Por Gabriela Ferreira, consultora em inovação e professora da PUCRS

Em um mundo cada vez mais dominado por empresas de tecnologia — as big techs — estamos migrando do capitalismo para o tecnofeudalismo. Essa é a teoria de Yanis Varoufakis, economista, professor universitário e ex-ministro da Economia da Grécia. Para ele, o que orienta a economia hoje é a habilidade das grandes corporações de monopolizar a atenção e modificar comportamentos das pessoas, o que resulta na transformação dos usuários em servos digitais e, por isso, a alusão ao feudalismo.

A teoria de Varoufakis é polêmica, sim, mas é uma importante chamada à reflexão

A teoria de Varoufakis é polêmica, sim, mas é uma importante chamada à reflexão. Segundo o autor, se no feudalismo as pessoas pagavam taxas pelo uso da terra aos senhores feudais, hoje isso ocorre com as “nuvens” de grandes plataformas, com empresas menores pagando pelo seu uso. E isso não é exatamente como pagar um aluguel no mundo físico, porque os algoritmos — que dão o tom do comportamento de consumo — são dominados pelos senhores digitais. Mesmo que isso soe como teoria da conspiração, é fundamental que os países pensem em soberania digital, que existe quando um país tem domínio das tecnologias necessárias para suas operações e seu desenvolvimento. No Brasil, como em muitos países do Sul Global, até pesquisas acadêmicas mais avançadas dependem de estrutura de empresas internacionais. Grande parte das vezes, as justificativas são travestidas de eficiência: para que precisamos de grandes e caras estruturas computacionais ou de armazenamento se podemos alugar de quem tem?

E, mais recentemente, temos outro movimento acontecendo na ciranda tecnológica. O aumento do uso de inteligência artificial tornou o Brasil especialmente interessante para fornecer infraestrutura para big techs, e a bola da vez são os projetos de instalação de grandes data centers, sem estudos de impacto nem perspectivas de ganhos para a população local.