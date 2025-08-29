Centros criativos como espaços de difusão e desenvolvimento social

Por Luciana Stello, gerente de Cultura do Sesc-RS

Numa sociedade midiática e digital, a dimensão tecnológica e a inovação são determinantes para garantir aos jovens uma posição equânime de inserção no mercado de trabalho, sobretudo àqueles em condições de vulnerabilidade social. Um exemplo dessas possibilidades é o projeto LABmais, estabelecido em Caxias do Sul pelo Sesc-RS, que funciona como uma plataforma educativa, artística e cultural, para jovens de 15 a 29 anos.

O projeto oferece uma programação sistemática, utilizando tecnologias de experimentação, comunicação e socialização para o desenvolvimento das juventudes a partir de oficinas e cursos em áreas como audiovisual, artes visuais, música e empreendedorismo. Estabelece também debates e espaços para criação de podcasts, clipes, ensaios fotográficos, dentre outros. Todas as ações possibilitam o desenvolvimento de habilidades profissionais para inserção no mercado cultural, dialogando com comércio, bens, serviços e turismo.

O curta Bom Dia, Maika!, dirigido por Eddy Ramos, é exemplo visível dos resultados, conquistando dois prêmios no 53º Festival de Cinema de Gramado: melhor atriz e melhor trilha sonora. A presença em um dos festivais mais importantes do país evidencia como o incentivo à profissionalização visibiliza novas vozes.

Esse movimento ganha ainda mais força em setembro, com o 1º Festival LABmais. O encontro, de 4 a 6 de setembro, reunirá mais de 300 jovens de 17 Estados brasileiros em três dias de atividades gratuitas voltadas à valorização das expressões periféricas e do protagonismo juvenil.