Calendário é aliado do lojista

Por Arcione Piva, presidente do Sindilojas Porto Alegre

Com a chegada do segundo semestre de 2025, o comércio varejista de Porto Alegre entra em um dos períodos mais estratégicos do ano. Datas como Dia dos Pais, Dia das Crianças, Black Friday e Natal continuam sendo essenciais para o setor, funcionando como alavancas de vendas, atração de consumidores e incentivo à recuperação econômica local.

Para o Sindilojas Porto Alegre, essas datas vão além do aumento do movimento nas lojas: representam verdadeiras oportunidades de fortalecimento dos negócios, geração de renda e estímulo ao empreendedorismo na Capital. Em tempos de instabilidade econômica e mudanças no comportamento do consumidor, preparar-se com antecedência para essas ocasiões é uma estratégia que pode fazer a diferença nos resultados do ano.

Pensando nisso, o Sindilojas tem atuado com iniciativas que apoiam os lojistas de forma prática. Ao longo do ano, a entidade oferece consultorias, capacitações, campanhas promocionais e ações voltadas à inovação digital, e os encontros realizados no Co.nectar Hub, que conectam o varejo a soluções inovadoras.

A entidade acredita que não basta esperar pela movimentação natural das datas — é preciso agir, planejar e inovar para aproveitar cada oportunidade

Essas ações reforçam o papel do Sindilojas Porto Alegre como parceiro dos lojistas, ajudando-os a competir melhor em um mercado cada vez mais dinâmico e digital. A entidade acredita que não basta esperar pela movimentação natural das datas — é preciso agir, planejar e inovar para aproveitar cada oportunidade.

O segundo semestre traz uma sequência de datas comemorativas com forte potencial de consumo. Com o suporte do Sindilojas Porto Alegre, os lojistas contam com uma rede de apoio preparada para transformar essas ocasiões em crescimento, relacionamento com o cliente e mais resultados para o comércio local.

Seguem a resiliência e o otimismo. Com planejamento, parceria e inovação, o varejo tem tudo para aproveitar cada data e seguir vendendo.