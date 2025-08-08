Biodiesel: uma energia estratégica para o Brasil

Por Juan Diego Ferrés, presidente do Conselho Superior da União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene (Ubrabio), e Donizete Tokarski, diretor-superintendente da Ubrabio

Neste domingo, 10 de agosto, comemoramos o Dia Internacional do Biodiesel. No Brasil celebra-se mais do que um combustível, celebra-se um projeto de país. Em um mundo em que a segurança energética, alimentar e climática e a saúde são prioridades, o biodiesel se consolida como uma solução estratégica. Fruto de políticas públicas baseadas em ciência, inclusão e responsabilidade ambiental, representa energia limpa com o trabalho do agricultor, a tecnologia da indústria e o compromisso das instituições.

A recente elevação da mistura obrigatória para 15% (B15) marca um avanço histórico. Produzido majoritariamente a partir de oleaginosas como a soja, o biodiesel movimenta uma cadeia produtiva que gera empregos e promove desenvolvimento, com a participação de mais de 300 mil agricultores familiares via Selo Combustível Social.

O setor também se destaca com o RenovaBio — política de descarbonização de referência mundial —, que ao lado da Lei do Combustível do Futuro transformou o Brasil em exemplo global na transição energética.

Poucos instrumentos de política pública entregam tanto valor à sociedade

Além de fortalecer a soberania energética, ao reduzir a dependência de importações e preservar reservas cambiais, o biodiesel melhora a qualidade do ar, reduz doenças respiratórias e impulsiona a produção de alimentos ao aumentar a oferta de farelo de soja para nutrição animal. É uma integração entre energia no tanque, comida na mesa e renda no campo.

O biodiesel liga o produtor rural ao consumidor urbano, promove desenvolvimento regional, melhora a saúde coletiva, reduz emissões e fortalece nossa matriz energética. Poucos instrumentos de política pública entregam tanto valor à sociedade quanto o biodiesel. É mais do que combustível — é a força que protege o Brasil e aponta para um futuro mais limpo, justo e soberano.