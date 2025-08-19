Bem-vindos à era pós-antibiótica

Por Alessandro C. Pasqualotto, chefe do Serviço de Infectologia da Santa Casa de Porto Alegre e presidente da Sociedade Gaúcha de Infectologia

A história dos antibióticos é recente. Durante a Segunda Guerra Mundial, a produção de penicilina se deu em larga escala, para tratar infecções em soldados. Pouco depois, a bactéria Staphylococcus tornou-se resistente à droga. Vieram novos antibióticos, mas logo surgiu resistência a eles também. E esse tem sido o ciclo natural do uso — e abuso — de antibióticos: entram no mercado e, em poucos anos, perdem eficácia.

Nas últimas décadas, presenciamos algo alarmante: bactérias que vivem no corpo humano, como Klebsiella e Escherichia coli, tornaram-se resistentes a praticamente todos os antibióticos existentes. Paralelamente, fungos e outros microrganismos, antes inofensivos, passaram a causar surtos hospitalares. Embora o abuso de antibióticos ocorra principalmente em hospitais, ele também acontece na comunidade, como no uso para gripes e resfriados — doenças virais, que não respondem a antibióticos. Em consultórios pediátricos, não é raro que pais exijam antibióticos desnecessários para seus filhos.

Hoje, muitas infecções por superbactérias são tratadas com antibióticos antigos e tóxicos, com pouca base científica. Estamos regredindo: decisões médicas que deveriam se basear em grandes estudos clínicos têm sido guiadas por dados in vitro, onde combinações de antibióticos parecem funcionar melhor do que um só.

O futuro não é nada animador. A indústria investe pouco em novos antibióticos, priorizando áreas mais lucrativas, como câncer e doenças crônicas. Em um mundo com mais idosos e pacientes imunossuprimidos, cresce o risco de um dia morrermos de infecções para as quais não haverá tratamento eficaz.

O que fazer? É urgente ampliar essa discussão na sociedade, educando a população sobre os riscos do uso indiscriminado. Precisamos de novas estratégias terapêuticas e de prevenção, além de valorizar os médicos especializados em doenças infecciosas.