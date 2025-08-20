Adultização, hipocrisia e censura: o que realmente está em jogo

Por Professor Claudio Branchieri, deputado estadual e economista

Na última semana, o Brasil foi tomado por uma justa indignação: o caso de erotização infantil em redes sociais ganhou repercussão nacional após o vídeo-denúncia do influenciador Felca, revelando uma realidade cruel que há anos vem sendo ignorada. Chamam de "adultização", mas o nome verdadeiro é pedofilia — crime hediondo, repugnante e que exige punição exemplar. A única resposta aceitável a um pedófilo é a prisão. Mas não é isso que estamos vendo.

Diante da comoção pública, o governo Lula preferiu ressuscitar uma pauta antiga: a regulação das redes sociais. Em vez de agir com firmeza contra os criminosos, insiste em mirar na liberdade de expressão, como se calar vozes críticas fosse sinônimo de proteger crianças. A resposta do Executivo a um crime hediondo não é endurecer penas ou reforçar os mecanismos de investigação, mas sim avançar com o velho projeto de controle do discurso.

A verdade é que o Brasil já possui leis, estruturas e orçamento para combater crimes como esse. O que falta é vontade política. Prova disso é que um youtuber, sozinho, conseguiu investigar e expor o problema que passou despercebido por instituições como o Ministério Público, a Polícia Federal, os Conselhos Tutelares e até pelo jornalismo profissional. Onde todos falharam, um cidadão comum agiu.

Em dezembro do ano passado, a comunicadora Antônia Fontenelle já havia feito denúncias sobre o mesmo caso. E a Justiça? Mandou apagar o vídeo. Hoje, os mesmos que ignoraram os alertas se dizem chocados.

Há anos, parlamentares como Damares Alves — ela própria vítima de abuso — lutam por penas mais duras contra pedófilos. Enquanto isso, a esquerda debocha e ataca. Porque proteger a infância não interessa quando o foco é o controle da informação.

Se o governo quisesse realmente proteger crianças, teria criado uma força-tarefa digital, estruturado canais ágeis de denúncia, endurecido penas, responsabilizado os omissos e colocado em funcionamento o prometido cadastro nacional de pedófilos.