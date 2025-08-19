Adultização: a infância por um fio

Por Conrado Paulino da Rosa, advogado e presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família (Ibdfam) Seção RS

Enquanto você lê este artigo na sala de sua casa, no quarto ao lado seu filho pode estar vulnerável a um dano irreversível. Talvez você nem imagine que, ao contrário da música de Belchior, imortalizada na voz de Elis Regina, seus ídolos já não são mais os mesmos. Hoje, não são músicos que acompanham o dia a dia da infância e da juventude, mas sim youtubers e influenciadores digitais.

Soma-se a isso uma realidade em que, impulsionados pelo êxtase de maior repercussão nas redes sociais, muitos pais acabam divulgando imagens inadequadas dos filhos ou os expondo em comportamentos compatíveis com pessoas maiores de 18 anos, fenômeno que tem sido denominado adultização.

O artigo 74 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é claro: cabe ao poder público regulamentar as diversões e os espetáculos públicos, garantindo que crianças e adolescentes tenham acesso apenas a conteúdos adequados a sua faixa etária. Mas de que adianta o artigo 76 do ECA determinar que emissoras de rádio e televisão exibam, em horário infantojuvenil, apenas programas educativos, artísticos, culturais e informativos se hoje qualquer conteúdo está a um clique de distância?

A proteção dos direitos de crianças e adolescentes é um dever de todos

É hora de agir. Canais e perfis que lucram com a exposição inadequada de menores precisam ser responsabilizados com base no artigo 255 do ECA, que prevê multas de 20 a cem salários mínimos para quem veicular conteúdo impróprio a pessoas em desenvolvimento. Também é urgente acelerar a tramitação das propostas legislativas já em andamento, que estabelecem limites à monetização de vídeos, fotos e transmissões ao vivo com a participação de crianças, além de regras para sua atuação artística no ambiente digital.