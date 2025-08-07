A visão de pai para filho

Por Felipe Nicola, oftalmologista do Hospital Banco de Olhos São Pietro

Desde a cor dos olhos até a forma como se enxerga o mundo, a genética está presente no nascimento do indivíduo e o acompanha nos mais diversos desdobramentos. A pigmentação da íris é um exemplo simples da herança passada de pai para filho, mas sabemos que vai muito além. A hereditariedade tem ampla influência na incidência de doenças oftalmológicas, com destaque para o grupo de distrofias da córnea. Algumas delas, como a Distrofia Granular e a Distrofia Lattice, possuem padrão dominante de transmissão, ou seja, basta herdar um gene alterado para expressar os sinais e sintomas da condição.

Estudos projetam que metade da população mundial será míope em 2050

A miopia é outro problema oftalmológico com forte influência genética. Pessoas com algum dos pais míopes possuem maior risco de terem o mesmo problema. Um dos pais míopes eleva o risco em 3 vezes, enquanto ambos os pais míopes elevam o risco em até 7 vezes. Combinada a influência hereditária com fatores ambientais, como o uso prolongado de telas e menor exposição solar, a miopia tem se tornado cada vez mais prevalente. Estudos projetam que metade da população mundial será míope em 2050. Apesar do prognóstico pessimista, há boas notícias sobre o tema. Com os avanços tecnológicos na medicina, os pacientes dispõem de alternativas como a cirurgia refrativa, operação rápida, pouco invasiva e indolor, que permite dar liberdade visual para quem tem esse problema.

Os fatores hereditários na oftalmologia ocorrem também com o ceratocone. Mesmo com casos em pessoas sem qualquer familiar próximo com a doença, as pessoas com pais com ceratocone apresentam maior propensão a desenvolverem a doença em comparação ao restante da população. Ainda que os estudos apresentem variações, a projeção é que o risco de ceratocone aumente de 0,05% para aproximadamente 15%.