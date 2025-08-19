Por Fabio Bernardi, sócio-diretor da HOC

Não sei se você já se deu conta, mas pais e país são a mesma palavra. E acho que não é por acaso. Na família ou na nação, o tamanho do legado se demonstra pela educação que ambas dão aos seus filhos, como os preparam para o futuro, como os habilitam para o emprego e para a vida. E como cuidam uns dos outros e do patrimônio. Por isso, se ser pai é ser exemplo, ser um bom cidadão também deveria ser.

No entanto, é fácil falar dos outros sem que olhemos para nós mesmos. Mais fácil ainda é criticar políticos desonestos, empresários corruptos, abusadores de internet ou cristãos que batem em mulher como se fossem apenas personagens na imprensa. Mas eles estão em toda parte. Você também os viu naquele jovem que se sentou no banco preferencial do ônibus enquanto a senhora idosa ficou em pé. Ou no empresário que estacionou sua BMW em duas vagas ao mesmo tempo. Você os viu naquele carro parado na vaga de idoso sem cabelo branco ao volante. E os viu naquele pai parado em fila dupla para largar o filho na escola, porque "os fins justificam os meios". E em todos os outros que, empoderados apenas por si mesmos, levam vantagem com a apropriação do espaço público para seu benefício próprio.

Quem dera, um dia saberemos ser uma sociedade que não apenas reclama ou protesta, mas que sabe respeitar. Um povo que não apenas constrange o outro, mas que também fica constrangido quando desrespeita a lei ou uma pessoa. Que percebe que o dinheiro da Petrobras, um aval do BNDES, o assento do transporte público, o monumento da praça e a calçada são apenas partes da mesma grande coisa pública, que serve, ou deveria servir, igualmente a todos nós. É fácil falar dos que se acham donos do poder, mas alguns fazem uso da coisa pública para si do mesmo jeito que alguém que usa indevidamente o banco do ônibus, bloqueia a rua, picha o monumento, estaciona onde não deve ou fura uma fila. Todos sofrem da mesma ausência de consciência coletiva e desfrutam de nossa apatia cívica. Viramos cúmplices de nós mesmos porque, em certo momento, também precisaremos da complacência do outro.