A ideologia do trabalho

Por Daniel Randon, presidente da Randoncorp e presidente do Conselho Superior do Transforma RS

O que pensaria meu pai, Raul Randon, que completaria 96 anos nesta semana, sobre o atual momento de desorganização institucional brasileira? Como outras lideranças experientes, ele sabia filtrar crises com serenidade e construir pontes para soluções. Como Antônio Ermírio de Moraes, Silvio Santos, Francesco Matarazzo, Paulo Bellini e outros desbravadores, ele contribuiu para o desenvolvimento nacional, despido de vaidades.

Com visão de longo prazo — escassa entre nossos representantes políticos — esses cidadãos acreditavam no potencial do Brasil e das pessoas. Sabiam que o país está acima das crises, especialmente as que envolvem posições extremadas e ignoram propósitos maiores. Crises que deixam à deriva a missão de promover o crescimento e fortalecer o empreendedorismo.

“Seu” Raul dizia que seu partido era o Brasil e a Randon, e que o trabalho precisava continuar como força geradora de empregos, riqueza e dignidade. Hoje, com tristeza vivenciamos a politicagem assumindo um papel maior do que merece.

Felizmente, ainda temos exemplos vivos dessa fibra. O Dr. Jorge Gerdau, com trajetória exemplar, atua com dedicação, defendendo a eficiência da gestão pública e o fortalecimento das instituições. Sua presença ativa lembra que a liderança comprometida com o bem comum não se aposenta — se reinventa.

Como cidadãos que amamos o Brasil, precisamos buscar entendimento e recolocar o país em sua vocação para crescer — sem esperar pela falsa salvação pelas mãos do Estado. Interferências ocorrem quando o Estado ultrapassa suas atribuições, comprometendo o mercado e a liberdade de empreender.

O equilíbrio vem do trabalho — não dos microfones ou redes sociais. É o trabalho que gera valor, alimento e transformação. Com meu pai, aprendi que o Brasil e sua gente são maiores que qualquer obstáculo — e que nossa ideologia é arregaçar as mangas e trabalhar.