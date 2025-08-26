A culpa não é da inteligência artificial

Por Alsones Balestrin, professor da Fundação Dom Cabral e ex-secretário de Estado de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS

A inteligência artificial (IA) tornou-se onipresente. Está nas conversas do dia a dia, nas manchetes e colunas de opinião. Uma crescente onda de “especialistas” tem se manifestado com críticas: que a IA é enviesada, comete erros, alucina. E sim, há verdade nisso tudo. Nenhuma tecnologia nasce pronta ou infalível — talvez nunca venha a ser. Mas o verdadeiro problema não está na IA, e sim em como nós, seres humanos, reagimos ao que é novo.

A história está cheia de exemplos. Quando a escrita surgiu, foi duramente criticada. No diálogo Fedro, Platão registra que o rei egípcio Thamus recusa a escrita, pois ela comprometeria a memória e a oralidade. Séculos depois, a prensa de Gutenberg foi condenada por permitir a livre circulação do conhecimento. Durante a Revolução Industrial, máquinas foram destruídas por trabalhadores. E quem não lembra dos debates acalorados da década de 1990 sobre o potencial destrutivo da internet? Hoje, muitas dessas críticas soam, no mínimo, ingênuas.

Quanto mais compreendemos uma tecnologia, mais conscientes nos tornamos de seus riscos — e de seu potencial

Essa resistência vem de medos profundamente humanos: de sermos substituídos, de perdermos o controle, de nos tornarmos obsoletos. Mas há um antídoto para isso: o conhecimento. Quanto mais compreendemos uma tecnologia, mais conscientes nos tornamos de seus riscos — e de seu potencial. A IA, como qualquer ferramenta, pode ser usada para construir ou para destruir. Como um martelo, que pode erguer uma catedral ou servir de arma. Tudo depende de quem o utiliza.

A IA não pensa, não sente e não decide por si. Ela opera com estatísticas, padrões e inferências baseadas em dados. Portanto, não podemos delegar a ela decisões críticas, sobretudo em áreas sensíveis como saúde, educação e Justiça. Nesses campos, a IA deve ser um apoio, um assistente, um reforço à inteligência humana. Jamais ter a última palavra!