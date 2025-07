Uma escolha errada e imoral

Por Miguel Rossetto, deputado estadual (PT) e líder da Federação PT/PCdoB

O Sistema Único de Saúde (SUS) tem um financiamento tripartite: a União, os Estados e os municípios contribuem com seus recursos próprios. Para isso, a Constituição Federal determina percentuais mínimos de aplicação de recursos do orçamento para a saúde. A gestão federal, a partir do governo Lula, tem cumprido sua parte e destina até mais do que isso.

No Rio Grande do Sul, todos os municípios também cumprem sua obrigação de colocar 15% das suas receitas no sistema, mas o governo do Estado não cumpre. O governo Eduardo Leite deve, apenas em 2025, mais de R$ 1,3 bilhão para a saúde. Leite deve porque não cumpre aquilo que a Constituição exige, 12% dos recursos do orçamento estadual investidos nas ações e nos serviços públicos em saúde. Isso é muito grave. Em um momento de hospitais superlotados, filas enormes para cirurgias, para exames e consultas especializadas, o calote do governo do Estado é pago com o sofrimento da população em busca de atendimento.

O que faz dessa situação imoral e perversa é que o governo estadual tem condições financeiras para pagar essa dívida e reduzir esse sofrimento, mas não o faz. O governo Leite prefere priorizar outras dívidas, como a do Caixa Único do Estado, um sistema de gestão das diversas contas do governo, sem nenhuma urgência ou relevância.

Reafirmamos nossa posição de que a saúde é uma prioridade absoluta

Leite anunciou recentemente que zerou essa dívida, de quase R$ 9 bilhões, e deixou de pagar a saúde do povo gaúcho. Zerar a dívida com o Caixa Único e continuar devendo para o SUS é uma imoralidade, uma perversidade!

Agora, na discussão do orçamento na Assembleia, o próprio governador reconhece a dívida com o SUS e pretende, através do Ministério Público Estadual, fazer um acordo para pagar no longo prazo. Assim como o fez com a educação.