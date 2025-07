Um amor maior

Por Celso Gutfreind, psicanalista e escritor

Muito vem repercutindo a morte de Preta Gil. Pode estar aí uma rede de solidariedade e de recolhimento coletivo como forma de crescimento pessoal, ainda que virtual. Pode haver nos milhões de postagens uma certa vitória da vida sobre a morte, mesmo na presença dela, abafando a difusão de falações desnecessárias.

O ponto que mais me chamou a atenção pode ter sido o mais comentado, mas o farei conforme a minha própria vida e minhas mortes. Trata-se da capacidade do pai de Preta de “autorizá-la a partir”, renunciando ao desejo talvez inalienável de que um filho permaneça vivo, a qualquer preço. Preta Gil vinha lutando bravamente, havia dois anos, para não morrer. Esgotou os limites de um tratamento médico no Brasil e, depois, no Exterior, abraçando protocolos medicamentosos complexos e mesmo experimentais.

Aqui entrou Gilberto Gil, o pai, reconhecendo que a filha precisava partir

Foi corajosa, com direito a continuar aproveitando a vida que lhe restava em cada instante que ainda podia ser vivido, como um banho de piscina, um estar com amigos e a família, uma participação no show do pai. Mas, infelizmente, chegou uma hora em que a vida já não podia ir adiante, ao menos com algum instante que a justificasse. A hora em que a luta se torna vã e o descanso inadiável. Aqui entrou Gilberto Gil, o pai, renunciando a seu desejo paterno maior e reconhecendo que a filha agora precisava partir.