Trabalho prisional: todo recomeço merece uma oportunidade

Quando assumi a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo, implementei a matriz estratégica Sortes . Cada letra representa um braço do sistema prisional que queremos valorizar para garantir segurança e dignidade tanto aos valorosos servidores da Polícia Penal quanto aos apenados. Por isso, o "T", de trabalho prisional, está no cerne do projeto Sortes.

Os presos que participam das atividades recebem um dia de remição da pena a cada três trabalhados, conforme a Lei de Execução Penal. Hoje, 58,2% dos apenados atuam na manutenção de penitenciárias e 14,4% trabalham por via de 291 termos de cooperação assinados com órgãos públicos ou empresas privadas. Entre as atividades está a destacada ação de apoio nas enchentes em todo o Estado, com a limpeza de ruas e instituições, construção de móveis e produção de casinhas para cães.