Toda criança merece um pediatra para chamar de seu

Por José Paulo Ferreira, presidente da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, Benjamin Roitman, diretor da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul e conselheiro do Cremers

No dia 27 de julho celebramos o Dia do Pediatra. Mais do que uma data comemorativa, é um momento de reflexão sobre o cuidado que estamos oferecendo às nossas crianças. Qual o médico que cuida das crianças? Quem escuta suas queixas, acalma suas febres, acompanha seus primeiros passos e suas dúvidas adolescentes?

Deveria ser assim desde o começo: o pediatra, presente em todas as salas de parto, acolhendo os bebês já no nascimento. Depois, no posto de saúde, acompanhando o desenvolvimento, protegendo com vacinas, com aconselhamento preventivo, orientando as famílias com escuta e carinho. Presente nas pequenas dúvidas e nos grandes desafios. Nas emergências, seja nas portas dos hospitais ou nas UPAs.

Infelizmente, essa não é a realidade. No SUS, a maioria das crianças não tem acesso a um pediatra que, junto à equipe de saúde da família, traria benefícios para a própria equipe e para as famílias. Estudos mostram que a presença do pediatra na atenção primária reduz encaminhamentos desnecessários, evita internações. Otimiza o uso de recursos, aumenta a resolutividade. Além disso, dá mais segurança às famílias e desafoga as emergências.

Pesquisa feita no Brasil com mães de todas as classes sociais mostrou que 97% consideram importante que seus filhos sejam atendidos pelo pediatra. Todos deveriam ter esse direito.

Fazemos um apelo aos gestores: vamos colocar essa ideia em prática

Vamos buscar esse caminho juntos. Experiências locais mostram que, quando o pediatra está presente no posto, os resultados positivos aparecem e as crianças ganham.

No Dia do Pediatra, fazemos um apelo aos gestores (muitos já reconhecem a importância dessa ideia — o próprio secretário da Saúde de Porto Alegre defendeu-a neste espaço): vamos colocar em prática. A Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul assim como a Sociedade Brasileira de Pediatria estão nessa luta para colaborar.