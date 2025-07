Theatro São Pedro: o registro como guardião do tempo

No mês de junho o Theatro São Pedro completou mais um ano de vida. E com ele comemoramos também a sobrevivência de uma história que poderia ter se perdido no tempo. Há algo de profundamente simbólico em ver um palco tão imponente ter sido, por quase dois séculos, juridicamente invisível.

O Theatro São Pedro nasceu da vontade popular ainda no século 19, em um tempo em que sonhos culturais enfrentavam guerras e intempéries. A doação do terreno para sua construção em 1833 careceu de registro formal da propriedade, o qual só foi realizado em 2023, com a abertura da matrícula no Registro de Imóveis. Foram 190 anos entre a intenção e a efetivação do direito. Alguns documentos existiam, mas só com o registro formal o Theatro ficou juridicamente protegido. Agora, sim, a história corresponde ao registro. E a memória cultural, enfim, tem solidez e segurança patrimonial imobiliária.