Sobral e o valor das lições fundamentais para a educação

Por Felipe Amaral, diretor do Campus Caldeira

Há uma década, Sobral (CE) se tornou referência nacional em transformação educacional, mesmo enfrentando desafios estruturais. Com pouco mais de 200 mil habitantes e um dos menores PIBs per capita do país, o município saiu da 1.366ª posição no Ideb, em 2005, para liderar o ranking da educação pública nos anos iniciais do Ensino Fundamental apenas 12 anos depois.

Essa trajetória inspiradora nos levou, como Instituto Caldeira, a participar da Imersão Sobral 2025, organizada pelo Centro Lemann e pela Fundação Estudar. Foram três dias de visitas a escolas, conversas com educadores e gestores e observação de um sistema que entrega resultados consistentes, com menos recursos do que muitos Estados mais ricos.

Excelência não depende exclusivamente de alta tecnologia ou grandes investimentos

O que mais impressiona é a clareza das metas: todas as crianças devem estar alfabetizadas até o final do 2º ano. Essa diretriz é amplamente conhecida, acompanhada de avaliações semanais e provas diagnósticas aplicadas pela Secretaria de Educação duas vezes ao ano. Outro ponto marcante é a cultura de corresponsabilidade e valorização dos profissionais. Os diretores são escolhidos por critérios técnicos, e os professores recebem formação contínua, apoio pedagógico frequente e reconhecimento por desempenho. Por fim, há um senso de orgulho e autoestima na cidade, pelo mérito do Ideb alcançado, e isso engaja toda a comunidade a respeito da importância da educação básica de qualidade.