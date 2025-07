Sem reeleição, legado será prioridade

Por Roberto Walter, associado do Instituto de Estudos Empresariais (IEE)

O Congresso Nacional está debatendo a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que propõe, a partir de 2030, o fim da possibilidade de reeleição de todos os cargos do Poder Executivo — prefeitos, governadores e presidente da República. A proposta inclui a fixação dos mandatos em cinco anos, inclusive do Poder Legislativo (atualmente, senadores ficam no cargo por oito anos).

Como disse Charlie Munger: "Me diga o incentivo e te direi os resultados". O primeiro incentivo para o político se eleger faz parte do sistema democrático. Já o segundo é duplamente danoso para a sociedade. Ao buscar a reeleição, ele deixa de tomar medidas duras e necessárias, como corte de gastos, que são boas para o país no longo prazo, porém antipopulares. Pelo contrário, o político tem o incentivo de gastar mais com dinheiro público e indiretamente "comprar" votos para se reeleger.

A compra de votos com o dinheiro do contribuinte satisfaz objetivos pessoais, porém nem sempre está alinhada com os objetivos nacionais. Há um conflito de interesse entre o bem público e a manutenção do poder.

O Brasil necessita de investimentos que surtirão efeito no longo prazo, como educação, saúde e infraestrutura. Os resultados desses investimentos podem levar dez anos para aparecer. Investir na educação das crianças de hoje somente vai gerar efeito quando elas se tornarem adultas. Construir rodovias e ferrovias pode levar mais de quatro anos.

Com mandatos curtos e foco na reeleição, o político prefere investir em ações de resultado imediato e midiático, como gratuidade da conta de luz e auxílio-gás. Aqui não está em discussão o benefício em si, mas, sim, seu uso com fins eleitoreiros.