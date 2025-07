Que saudades!

Por Fernando Goldsztein, fundador do The Medulloblastoma Initiative, conselheiro da Children's National Foundation e MBA, MIT Sloan School of Manangemnt

Outro dia ouvi um programa na Rádio Gaúcha que falava sobre a inauguração do Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, lá em 1983. O tema da conversa era o famoso relógio de água - que está lá até hoje. Naquela época, as pessoas vinham do interior, muitas vezes só para conhecer o shopping e suas atrações, entre elas o relógio. Era um passeio turístico e, portanto, vinham com suas máquinas fotográficas a tiracolo. O Macedo, apresentador do programa, comentava que, se fosse hoje, o relógio de água estaria estampado em milhares de fotos no Instagram, em posts e mais posts.

Vivemos literalmente entre dois mundos: o real, de carne e osso, e o frenético universo digital das selfies, dos likes, dos stories, dos feeds infinitos

Aqueles que, como eu, vêm do mundo analógico, sabem que fotografar há mais de 30 anos era um verdadeiro ritual. Em primeiro lugar, era preciso sair de casa com a máquina fotográfica - ou seja, ninguém andava por aí com o celular no bolso para fazer uma foto a qualquer momento. Além disso, era preciso ter o filme para a máquina, que poderia ser de 12, 24 ou 36 poses. Depois de feitas as fotos, rebobinávamos o filme para que ele pudesse ser revelado em lojas especializadas, o que muitas vezes levava dias. Cada clique tinha que ser escolhido com parcimônia, pois o filme e a revelação custavam um bom dinheiro. Nada de fazer um monte de fotos para escolher a melhor, como fazemos hoje em dia. Era uma, no máximo duas, só para garantir que ninguém havia piscado bem na hora do clique.

Quando, finalmente, tínhamos acesso às fotos reveladas, as acondicionávamos em pequenos álbuns de plástico que vinham de brinde na revelação. Como não havia redes sociais naquela época, o compartilhamento das fotos se dava na mesa do bar com os amigos ou num churrasco de domingo com a família. Eram passadas de mão em mão, curtidas uma a uma, em meio a conversas e risadas.

Hoje, as pessoas estão mais interessadas em postar do que em desfrutar ou saborear as experiências. Seja um pôr do sol, uma festa ou uma comida diferente - o que importa mesmo é postar as fotos nas redes e receber o maior número possível de likes dos seus milhares _ em alguns casos, milhões _ de seguidores. Vivemos literalmente entre dois mundos: o real, de carne e osso, e o frenético universo digital das selfies, dos likes, dos stories, dos feeds infinitos.