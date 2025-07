Quando a política entrega resultados concretos

Por Sérgio Turra, advogado e ex-deputado estadual

Muitas vezes, ouvimos que a política não muda a vida das pessoas. Mas isso não é verdade - desde que feita com seriedade, técnica e foco no bem comum. Um exemplo concreto disso é o Programa de Incentivo aos Acessos Asfálticos do RS (PIAA/RS), fruto de uma lei de minha autoria, aprovada em 2019 pela Assembleia Legislativa.

Inspirado no modelo bem-sucedido da Lei de Incentivo à Segurança Pública, o PIAA/RS permite que empresas ou cooperativas invistam diretamente na pavimentação de acessos a municípios e outras obras de infraestrutura, como trevos, por exemplo, mediante abatimento de até 5% do ICMS devido no ano anterior. É um mecanismo inteligente, que aplica o imposto diretamente em benefício da comunidade - com agilidade, eficiência e sem burocracia estatal excessiva.

É uma resposta concreta a um problema histórico da nossa infraestrutura

Somando os três editais do programa, já são quase R$ 50 milhões investidos nas rodovias gaúchas em obras que talvez levariam anos ou nunca sairiam do papel sem a participação de empresas que acreditam no Rio Grande do Sul e enxergaram no PIAA/RS uma forma de contribuir com as comunidades locais e o desenvolvimento das suas regiões.

Neste ano, o governo estadual anunciou investimentos superiores a R$ 32 milhões, os mais expressivos desde a criação da lei, contemplando 11 municípios que agora poderão tirar do papel seus acessos asfálticos, com o apoio de empresas locais. Novo edital foi lançado recentemente e permitirá ampliar o número de localidades contempladas. É uma resposta concreta a um problema histórico da nossa infraestrutura, construída com base em diagnóstico local e solução local - exatamente como deve ser em um modelo de Estado moderno e municipalista.

O PIAA/RS é mais do que uma política pública: é uma demonstração de que o Legislativo, quando atua com visão estratégica e escuta a realidade das regiões, pode transformar boas ideias em melhorias reais para a vida das pessoas.