PRF: 97 anos de história e rumo ao centenário

Por Fabrício Bianchi Rodrigues, superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul

O Brasil é um país de dimensões continentais. De norte a sul, são milhares de quilômetros que conectam pessoas, culturas e riquezas. Neste vasto território, o principal modal de transporte é o rodoviário. É por isso que, há 97 anos, nascia a Polícia Rodoviária Federal. Criada em 24 de julho de 1928, como a "Polícia de Estradas", a PRF nasceu com a missão de fiscalizar o tráfego rodoviário. Ao longo das décadas, evoluiu de forma contínua, ampliando suas competências, modernizando suas estruturas e assumindo novas responsabilidades - sempre com foco na proteção da vida, no enfrentamento ao crime e na promoção da mobilidade.

Essa evolução constante reflete o compromisso da PRF com a sociedade

Evoluir é a marca da PRF. Embora tenha nascido como uma polícia voltada às estradas, hoje suas atribuições vão muito além das rodovias. A instituição atua no combate ao garimpo ilegal, no desmatamento em áreas de preservação ambiental, nos crimes transfronteiriços, no tráfico de drogas e armas, e também na prevenção e repressão à exploração sexual de crianças e adolescentes. Essa evolução constante reflete o compromisso da PRF com a sociedade.

Presente em todos os estados brasileiros, a PRF atua em mais de 75 mil quilômetros de rodovias federais. São milhares de homens e mulheres que trabalham, diariamente, com profissionalismo e dedicação, realizando fiscalizações, prevenindo acidentes, promovendo ações educativas e combatendo práticas criminosas que afetam diretamente a todos.

No Rio Grande do Sul, nossa atuação não é diferente, e cabe destacar que a PRF também atuou em momentos de crise. Durante as cheias extraordinárias de 2024, a instituição demonstrou sua capacidade de resiliência e empenho em prol da sociedade. Atuando muito além das rodovias federais, a PRF operou em resgates e policiamento com uso de barcos, abriu trilhas e desceu morros na Serra Gaúcha e participou de salvamentos aéreos de moradores ilhados.