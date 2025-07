Pot-pourri da corrupção

Por Fernando Goldsztein, fundador do The Medulloblastoma Initiative, conselheiro da Children's National Foundation e MBA, MIT Sloan School of Manangemnt

Volta e meia escrevo sobre escândalos de corrupção e desperdício do dinheiro público. Confesso que tento evitar, mas, no Brasil, é difícil. Basta passar os olhos pelas notícias e pronto. Resolvi escrever novamente sobre o tema nestes dias, quando me defrontei, mais uma vez, com um verdadeiro pot-pourri de casos de corrupção.

Ao ler os jornais, logo cedo pela manhã, deparei-me com duas notícias: a revelação de que uma deputada federal tem como assessores parlamentares o seu maquiador e o seu cabeleireiro; e um deputado federal que usou recursos de emenda parlamentar para recapear o asfalto do condomínio de luxo onde mora.

Mais tarde, ao longo do mesmo dia, a Polícia Federal prendeu dois ex-prefeitos acusados de desviar recursos de emendas parlamentares. Na casa de um deles, foram encontrados três milhões de reais escondidos nas gavetas de um roupeiro.

São tantos os casos que acontecem no Brasil que o assunto já virou parte da nossa paisagem. Já não nos indignamos com nada. Estamos amortecidos. "Sempre foi assim", dizem alguns, "e, portanto, nada podemos fazer para mudar", certo?

Sou particularmente sensível às questões da saúde, especialmente câncer

Errado. Eu não me conformo com essa realidade. Volto a escrever sobre o tema na tentativa de fazer a minha parte: jogar luz sobre os escândalos de corrupção e de desperdício do dinheiro público. Os reais surrupiados dos cofres públicos são os mesmos que não chegam à saúde, à segurança pública, às obras de saneamento.

Sou particularmente sensível às questões da saúde, especialmente com relação aos pacientes acometidos pelo câncer. Conheço a doença como poucos, pois, além de me tratar há 20 anos, enfrento a dura realidade de ter um filho com a doença. Afirmo, sem nenhuma dúvida, que a única coisa mais triste do que ver uma criança com câncer, é ver uma criança com câncer sem acesso a um diagnóstico correto, a uma cirurgia realizada em tempo ou a um tratamento eficiente.