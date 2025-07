Porto Alegre está redesenhando seu futuro. Participe

Porto Alegre vive um momento histórico. Depois de anos de escuta, estudos técnicos e participação social — pilares que garantem a confiança e a adaptabilidade urbana às demandas da população —, apresentamos a minuta do novo Plano Diretor Urbano Sustentável . Um projeto que olha para frente, reconhece nossos desafios e propõe soluções estruturais baseadas em evidências e no dinamismo da cidade.

O plano valoriza o espaço público e o meio ambiente, promovendo a qualificação de parques, de praças e da orla do Guaíba, com estímulo a parcerias público-privadas e infraestruturas verdes.

Tudo isso será apresentado à população na audiência pública final, no dia 9 de agosto, às 10h, no Auditório Araújo Vianna. A minuta completa está disponível para leitura e contribuições no site do Plano Diretor: prefeitura.poa.br/planodiretor