Por um futebol mais seguro e inclusivo 

Por Luciano Feldens, vice-presidente do Grêmio Foot-ball Porto Alegrense

Mulheres que se aventuravam a ir ao estádio nas décadas de 70 e 80 sofriam muito. Mesmo acompanhadas, eram agredidas em sua dimensão moral por estrofes misóginas que, hoje entoadas, repugnariam a todos – e não apenas às vítimas diretas. Na atualidade, temos mulheres trabalhando em todos os níveis do ecossistema do futebol: afora a própria evolução do futebol feminino, temos mulheres trabalhando nos bastidores, nas comissões técnicas e na arbitragem; temos até mesmo – quem diria isso há trinta anos – mulheres presidentes de clubes.

Do ponto de vista da discriminação racial sucedeu algo similar. A naturalidade com que se ofendia – e o pior, talvez sem a exata noção de que se estivesse a fazê-lo – cedeu espaço à conscientização, que veio acompanhada de uma razoável dose de empatia. Isso até mesmo nas torcidas organizadas: justamente ali, onde a agitação coletiva costuma recrutar a coragem dos mais reticentes e arrastar o estádio a fazer-lhe coro, percebeu-se a sensibilidade do tema, culminado, inclusive, com a adaptação dos cantos a essa nova realidade.

É com esse propósito que o Grêmio, a partir do recente lançamento de seu novo código de ética e conduta, se torna um dos clubes pioneiros no Brasil a adaptar sua governança às novas exigências do esporte e da sociedade contemporânea. LUCIANO FELDENS

Logicamente, precisamos avançar mais. E avanços dessa natureza não se conquistam apenas à base de leis ou golpes de sentença. É necessário que os valores positivos que desejamos cultivar sejam efetivamente praticados no âmbito das organizações a que pertencemos, aí incluídos os clubes do futebol.

É com esse propósito que o Grêmio, a partir do recente lançamento de seu novo código de ética e conduta, se torna um dos clubes pioneiros no Brasil a adaptar sua governança às novas exigências do esporte e da sociedade contemporânea. Ao tempo em que segue estimulando o apoio de sua torcida ao time, deixa claro seu compromisso com a diversidade, a inclusão, a integridade esportiva, a transparência e a proteção daqueles que frequentam o clube, inclusive por meio de suas redes sociais.

No mesmo tom, o Grêmio adere formalmente às políticas anticorrupção e antilavagem de dinheiro, estabelecendo mecanismos de prevenção e detecção de ilícitos e instituindo um comitê e um canal de integridade para o acolhimento de denúncias.

Isso tudo vem no propósito de preservar a história do Grêmio, conectando-a com as atuais e projetando as futuras gerações, para que vivam intensamente o clube em um ambiente de conformidade: seguro, íntegro e livre de toda a forma de discriminação.

Como sucede com qualquer regra social – a exemplo das leis penais nas sociedades civilizadas –, o novo código de ética e conduta do Grêmio não tem a pretensão de convencer o último dos recalcitrantes. Muito menos a de aperfeiçoar moralmente (moral interna) quem quer que seja. Ele terá cumprido sua função se contribuir para induzir a maioria dos destinatários – e aqui me refiro especificamente à sua imensa torcida – a encarnar seus princípios e valores, sem prejuízo daquilo que genuinamente caracteriza o ato de torcer, com toda a energia que lhe é inerente.