O silêncio diante do tarifaço

O que nos preocupa ainda mais do que os números é a paralisia estratégica. Estamos assistindo à erosão de uma relação comercial histórica com os Estados Unidos sem uma reação proporcional por parte do governo federal. A diplomacia econômica ficou refém de disputas ideológicas que em nada ajudam quem gera riqueza, empregos e oportunidades.

É hora de retomar o bom senso, de agir com pragmatismo. A relação com os Estados Unidos precisa ser tratada com seriedade, com base técnica e argumentos econômicos. A indústria brasileira precisa de defesa real, e não de retórica. Da mesma forma, os poderes da República precisam, com serenidade e, principalmente, celeridade, atuar alinhados na defesa dos interesses do país. O momento exige protagonismo das lideranças públicas e clareza na condução das estratégias nacionais de comércio exterior. O mínimo que se espera agora é que nossos representantes defendam os seus.