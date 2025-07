O papel da educação para a pesquisa clínica

Por Paulo Pitrez, CEO e diretor de Pesquisa do Instituto Ceos

Neste Dia Internacional da Ciência e do Pesquisador, celebramos a curiosidade humana, o compromisso com a verdade e, sobretudo, o potencial transformador da ciência no cuidado com as pessoas. No centro desse processo está a pesquisa clínica, um campo ainda cercado de mitos.

Cabe a nós assumir o papel de tradutores do conhecimento científico

A educação em pesquisa clínica não é apenas uma necessidade para profissionais da saúde ou para centros especializados. É uma ferramenta estratégica de cidadania científica. Em um cenário no qual o acesso à informação cresce, mas também crescem a desinformação e o ceticismo, cabe a nós, profissionais e instituições comprometidos com a ética e a ciência, assumir o papel de educadores e tradutores do conhecimento científico para a sociedade.

Mas, o que é pesquisa clínica? Ela é o processo pelo qual medicamentos, vacinas, dispositivos e estratégias terapêuticas são testados em seres humanos de forma controlada, ética e regulada, com o objetivo de comprovar sua segurança, eficácia e aplicabilidade na vida real. Sendo regida por protocolos rígidos, ela possui revisões de comitês de ética e monitoramento constante por autoridades regulatórias, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Ao contrário do que se pensa, participar de um estudo clínico não é ser "cobaia". Essa expressão revela o quanto precisamos educar a população sobre os direitos, proteções e benefícios envolvidos em cada etapa dos ensaios clínicos. No Instituto Ceos, acompanhamos que quanto mais informados estão os profissionais de saúde e os pacientes, maior é o engajamento e a confiança na ciência. A educação, portanto, é uma aliada fundamental no combate à desinformação.