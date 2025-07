O papel central de TI no universo das IA's

Por Felipe N. Moura, CTO da DEx01 e fundador da BrazilJS Conf.

Não há como negar que vivemos uma transformação à altura do que o digital revolucionou na virada do século, quando deixamos para trás e para sempre o mundo analógico. A inteligência artificial é irreversível e, neste momento, sua consolidação precisa andar lado a lado com uma ética, porque chegamos a um momento de pré-colapso de diversas frentes de trabalho.

A tecnologia, supervalorizada, se estabelece com deslumbramento e tensão. Que áreas permanecem ou entram em extinção? Quais já estão se adaptando? Será que vamos descobrir novas formas de trabalhar, lidar com a escassez do humano e construir um pensamento de comunidade e preservação ou seremos mais solitários, atuando em pequenos silos e mais delimitados por fronteiras tecnológicas, gerando cada vez mais vulnerabilidade? Os olhos do mundo voltam-se para profissionais de TI. Qual sua responsabilidade, sendo a figura que define o destino e os usos da inteligência artificial?

Pergunto e respondo: o olhar humano da pessoa desenvolvedora é hoje e será amanhã o que a mantém e manterá viva no mercado. Por mais refinadas que sejam as IAs — sobretudo as generativas, que criam produtos e conteúdos cada vez mais de acordo com as necessidades dos consumidores —, nenhuma inteligência artificial conseguirá encontrar uma solução tangível sem o comando de profissionais que compartilham o entendimento do humano.

Nesse sentido, temos de ser coerentes: não há como evitar as IAs e deve-se usá-las, mas com moderação. São apenas ferramentas que agilizam e facilitam, não criam nem são criadas sem o filtro do sensível e da ética.