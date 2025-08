O novo que nos desafia

A inteligência artificial (IA) é um produto das mãos humanas, carregando a marca da arte e da imaginação humana. Um dos objetivos dessa tecnologia é imitar a inteligência humana que a projetou. Sua influência é experimentada em uma ampla gama de setores, incluindo as relações interpessoais, a educação, o trabalho, a arte, a saúde, o direito, a guerra e as relações internacionais. Ela não fundamenta, mas calcula! A ela não se deve atribuir um valor desproporcional, pois o valor de todas as coisas criadas não pode ser reduzido a algoritmos.

Sistemas algorítmicos e plataformas digitais são estruturas de poder e, como tais, precisam ser analisadas criticamente, sob as lentes da justiça distributiva . A coleta e a exploração de dados são assimétricas, com grandes corporações centralizando capacidades analíticas e computacionais. Estas operam através de uma lógica de extração comportamental que converte a experiência humana em dados para alimentar mercados preditivos. Os dados coletados, fornecidos gratuitamente por todos os cidadãos, possuem implicações políticas, econômicas e sociais.

As conquistas tecnológicas — e não existe tecnologia perfeita! — são um bem comum a ser governado pela coletividade, e não uma propriedade privada a ser maximizada para lucro. Por isso, quanto mais cresce o poder do ser humano, tanto mais se estende sua responsabilidade. Encontrar o equilíbrio entre inovação, segurança e bem comum pressupõe a observância e a proteção dos direitos humanos, sensibilidade ética, procedimentos de avaliação e mitigação de riscos. Como dizia Georges Bernanos, "o perigo não está na multiplicação das máquinas, mas no número crescente de pessoas habituadas, desde a infância, a desejar apenas aquilo que as máquinas podem oferecer".