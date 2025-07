O litoral precisa da alta complexidade

Por Renan Martinello, vice-presidente e coordenador do Sinduscon-RS no Litoral Norte

A Capital, agora, vivencia uma crise pela superlotação dos seus hospitais, com grande parte dos pacientes vindos de outras cidades, onde não há estrutura suficiente. Dos mais de 4,4 mil internados, 40% são de fora de Porto Alegre — sendo que 170 são oriundos do litoral, ocupando leitos cirúrgicos, oncológicos ou de emergência.

Precisamos mudar essa realidade, investindo em um hospital de alta complexidade que possa atender a população do Litoral, sem que ela precise ir tão longe. Estudos mostram que a economia gerada com a redução do transporte dos pacientes pode superar os 90%. Mais do que isso, um atendimento digno e humanizado fortaleceria o tecido social da região, acompanhando seu crescimento e oferecendo qualidade de vida a quem ali reside — e, por consequência, ajudando a desafogar a rede da capital.