O júri e a proteção dos vulneráveis

Por Vinícius de Melo Lima, promotor de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS)

O Tribunal do Júri é uma instituição da maior importância, uma autêntica garantia fundamental ou cláusula pétrea, razão pela qual o constituinte conferiu ao tribunal popular o julgamento dos crimes dolosos, tentados e consumados, contra o bem jurídico vida humana.

As mortes de várias pessoas em situação de vulnerabilidade social provocadas pelo incêndio na Pousada Garoa, em Porto Alegre, RS, em 26 de abril de 2024, trouxeram a lume o papel da instituição do júri como garantia de direitos fundamentais, além da dogmática contemporânea acerca da posição de garante e a elementar subjetiva em Direito Penal (dolo como cognição e risco ou dolo "sem vontade").

O dever de solidariedade é fundamento de responsabilidade pela violação da posição de garante no Direito Penal, a partir de uma relação de proximidade existencial entre o contributo do agente, o seu papel social e o resultado praticado, tomando por base a causalidade jurídica na perspectiva dos crimes comissivos por omissão (omissivos impróprios).

Dolo é dolo, seja direto ou eventual, sendo que o processo de imputação de responsabilidade é comunicativo, ou seja, possui uma dimensão real e simbólica. A cognição, o risco, a vinculação jurídica (contratos firmados com o poder público e a Fasc com dispensa de licitação), o fogo, a fumaça tóxica, as precárias condições das instalações da unidade incendiada situada na Avenida Farrapos, com apenas uma saída de emergência e uma escada em formato de caracol, a ausência de Plano de Prevenção e Combate a Incêndios (PPCI), entre outros dados, reafirmam a gravidade da ofensa à vida dos moradores, com a ruptura das expectativas cognitivas e normativas da sociedade.