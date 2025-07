O futuro do agro passa pelo cooperativismo

Em muitas cidades no interior do Brasil, é comum que a vida de uma comunidade inteira gire em torno de uma cooperativa. E não é por acaso. O cooperativismo é, há décadas, um dos principais pilares do desenvolvimento econômico, social e ambiental do agro: segundo o Anuário do Cooperativismo Brasileiro, são 4.509 cooperativas, com 23 milhões de cooperados e mais de 550 mil empregos gerados.